В Татарстане с сентября растет количество случаев кибермошенничеств

«В августе отмечалось снижение количества мошенничеств, совершенных с использованием телефонной связи и интернета, но с сентября по октябрь произошел рост. В августе было возбуждено 866 уголовных дел о мошенничестве, 203 — по фактам краж с банковских карт. В сентябре — 903 уголовных дела о мошенничестве и 262 дела по кражам с карт. В октябре количество преступлений снова увеличилось: 1046 дел по мошенничествам и 255 дел, связанных с кражами с банковских карт», — рассказал он.