Ветеран Великой Отечественной войны из Усть-Кутского района ушел из жизни

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Моисеев из Усть-Кутского района ушел из жизни в возрасте 99-ти лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр района Сергей Анисимов. Георгий Михайлович родился 29 апреля 1926 года в Жигаловском районе в семье, где было восемь детей. С ранних лет Георгий помогал родителям в колхозе, затем получил профессию шахтера.