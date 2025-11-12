Ветеран Великой Отечественной войны из Усть-Кутского района ушел из жизни

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Моисеев из Усть-Кутского района ушел из жизни в возрасте 99-ти лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр района Сергей Анисимов. Георгий Михайлович родился 29 апреля 1926 года в Жигаловском районе в семье, где было восемь детей. С ранних лет Георгий помогал родителям в колхозе, затем получил профессию шахтера.
— В 17 лет его призвали в Красную армию. Также он участвовал в войне с Японией, получил орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Японией», — рассказал глава Усть-Кутского района.
После военной службы Георгий Михайлович работал шофёром и автомехаником. В браке с Екатериной Ивановной они создали семью и вырастили трёх дочерей.
С 1996 года Усть-Кут стал домом для ветерана. В марте 2025 года он получил звание «Почётный гражданин Усть-Кутского района». Проводить ветерана в последний путь родные и близкие смогут 13 ноября в 13:30 в ритуальном зале районной больницы.