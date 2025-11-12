В Башкирии изменится система реабилитации инвалидов

Сейчас помощь людям с ограничениями по здоровью, как правило, бывает фрагментарной: одно ведомство отвечает за лечение, другое — за образование, третье — за социальные услуги. Человек вынужден ходить по кабинетам и собирать эту «мозаику». Новая система позволит сделать помощь непрерывной. Индивидуальная программа может включать не только медицинскую помощь и обеспечение средствами технической реабилитации, но и, например, психологическую поддержку, адаптивный спорт, содействие в освоении новой профессии, обучение навыкам самообслуживания в быту.