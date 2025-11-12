В Башкирии изменится система реабилитации инвалидов

Основное изменение в том, что информация о ходе реабилитации будет вноситься в государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Это позволит выстроить индивидуальную программу для каждого.
Сейчас помощь людям с ограничениями по здоровью, как правило, бывает фрагментарной: одно ведомство отвечает за лечение, другое — за образование, третье — за социальные услуги. Человек вынужден ходить по кабинетам и собирать эту «мозаику». Новая система позволит сделать помощь непрерывной. Индивидуальная программа может включать не только медицинскую помощь и обеспечение средствами технической реабилитации, но и, например, психологическую поддержку, адаптивный спорт, содействие в освоении новой профессии, обучение навыкам самообслуживания в быту.
Законопроект касается более 250 тысяч инвалидов, в том числе 20 тысяч детей, сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Накануне Глава Башкирии в ходе Прямой линии рассказал, как в Башкирии решается вопрос реабилитации молодых людей с ОВЗ.