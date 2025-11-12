Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии изменится система реабилитации инвалидов

К 2030 году в Башкирии полностью изменится система сопровождения инвалидов. В регионе планируют выстроить систему комплексной реабилитации и абилитации людей с ОВЗ, соответствующую федеральным стандартам.

Источник: Башинформ

Основное изменение в том, что информация о ходе реабилитации будет вноситься в государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Это позволит выстроить индивидуальную программу для каждого.

Сейчас помощь людям с ограничениями по здоровью, как правило, бывает фрагментарной: одно ведомство отвечает за лечение, другое — за образование, третье — за социальные услуги. Человек вынужден ходить по кабинетам и собирать эту «мозаику». Новая система позволит сделать помощь непрерывной. Индивидуальная программа может включать не только медицинскую помощь и обеспечение средствами технической реабилитации, но и, например, психологическую поддержку, адаптивный спорт, содействие в освоении новой профессии, обучение навыкам самообслуживания в быту.

Законопроект касается более 250 тысяч инвалидов, в том числе 20 тысяч детей, сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Накануне Глава Башкирии в ходе Прямой линии рассказал, как в Башкирии решается вопрос реабилитации молодых людей с ОВЗ.