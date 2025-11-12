В Волгограде прошел технологический день, посвященный ИИ

Технологический день «Искусственный интеллект и его возможности: Информационные технологии — часть креативной индустрии» состоялся 31 октября в Волгограде в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в комитете информационных технологий Волгоградской области.
Мероприятие провели как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире ИТ. Технологический день состоял из пленарной дискуссии, выступлений спикеров и двух секций: «Код будущего: образование в эпоху цифровых технологий» и «Креатив в цифре: ИИ на службе продвижения».
«Искусственный интеллект открывает перед нами множество возможностей, но вместе с тем требует ответственного подхода к его внедрению. Важно учитывать этические и правовые аспекты, обеспечивать безопасность данных и защиту приватности пользователей. Мы должны стремиться к тому, чтобы технологии служили на благо общества, способствовали развитию и улучшению качества жизни», — отметила директор центра информационных технологий Волгоградской области Татьяна Гнедаш.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.