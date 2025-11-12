Главе «Ростовводоканала» вынесли приговор за разглашение гостайны

«Ростовским областным судом Юркин признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.