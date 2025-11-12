Ричмонд
Главе «Ростовводоканала» вынесли приговор за разглашение гостайны

Главу «Ростовводоканала» Юркина осудили на 1,5 года за разглашение гостайны.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя — РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к одному году и шести месяцам колонии-поселения генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина за разглашение гостайны, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники установили, что Юркин направил несекретной почтой в адрес министерства ЖКХ Ростовской области комплект документов, в котором содержались сведения, составляющие государственную тайну, — информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. В результате сведения, составляющие гостайну стали достоянием лица, не имеющего допуск к подобной информации.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».

«Ростовским областным судом Юркин признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.