Подозреваемого в запуске фейерверка возле жилого дома задержали в Челябинске

Полиция установила личность мужчины, который минувшей ночью устроил салют во дворе жилого дома в Калининском районе Челябинска. На него составлен административный протокол по статье о нарушении покоя и тишины закона об административных правонарушениях в Челябинской области.

Источник: Российская газета

«После осмотра места происшествия и поквартирного обхода жителей дома, полицейские установили личность 24-летнего нарушителя, — пояснили в полицейском главке региона. — Он проживал в доме, жителей которого ночью напугали звуки пиротехники».

Установлено, что салют устроен с нарушением правил безопасности, что могло повлечь причинение материального ущерба жителям домов и владельцам оставленного во дворе автотранспорта.

Материалы на любителя фейерверков направлены в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябинской области для решения об административном наказании.