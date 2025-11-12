Подозреваемого в запуске фейерверка возле жилого дома задержали в Челябинске

«После осмотра места происшествия и поквартирного обхода жителей дома, полицейские установили личность 24-летнего нарушителя, — пояснили в полицейском главке региона. — Он проживал в доме, жителей которого ночью напугали звуки пиротехники».
Установлено, что салют устроен с нарушением правил безопасности, что могло повлечь причинение материального ущерба жителям домов и владельцам оставленного во дворе автотранспорта.
Материалы на любителя фейерверков направлены в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябинской области для решения об административном наказании.