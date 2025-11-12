В Татарстане проверяют регламент о браках несовершеннолетних

Разрешение на брак будет выдаваться при условии согласия родителей или законных представителей, а также в случае беременности, превышающей 22 недели, рождение ребенка или угроза жизни одного из партнеров. Будущим супругам потребуется предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, справку из учебного заведения или с места работы, а также документ, подтверждающий, что их семья не находится в социально опасном положении.