В Татарстане проверяют регламент о браках несовершеннолетних

Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане рассматривается административный регламент, разрешающий браки для лиц младше 16 лет. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Разрешение на брак будет выдаваться при условии согласия родителей или законных представителей, а также в случае беременности, превышающей 22 недели, рождение ребенка или угроза жизни одного из партнеров. Будущим супругам потребуется предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, справку из учебного заведения или с места работы, а также документ, подтверждающий, что их семья не находится в социально опасном положении.

Заявление можно подать лично, через многофункциональный центр (МФЦ) или в электронном формате на портале «Госуслуги». К заявке нужно приложить удостоверение личности, свидетельство о рождении, медицинскую справку и письменное согласие родителей.