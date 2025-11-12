В Татарстане проверяют регламент о браках несовершеннолетних

В Татарстане рассматривается административный регламент, разрешающий браки для лиц младше 16 лет. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.
Разрешение на брак будет выдаваться при условии согласия родителей или законных представителей, а также в случае беременности, превышающей 22 недели, рождение ребенка или угроза жизни одного из партнеров. Будущим супругам потребуется предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, справку из учебного заведения или с места работы, а также документ, подтверждающий, что их семья не находится в социально опасном положении.
Заявление можно подать лично, через многофункциональный центр (МФЦ) или в электронном формате на портале «Госуслуги». К заявке нужно приложить удостоверение личности, свидетельство о рождении, медицинскую справку и письменное согласие родителей.