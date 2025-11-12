В Иркутской области идет работа над изменением системы местного самоуправления

Во время очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая состоялась 12 ноября, в первом чтении был принят проект закона об основах местного самоуправления на территории региона. С такой инициативой выступила Ассоциация муниципальных образований Иркутской области.
Суть документа депутатам изложил председатель Ассоциации и мэр Черемхово Вадим Семенов. Предлагается перейти на одноуровневую систему местного самоуправления путем создания городских и муниципальных округов. Таким образом, по мнению авторов проекта, удастся оптимизировать бюджетные затраты, более эффективно управлять местными финансами и оперативнее управлять территориями. Такой процесс в России уже идет, 40 регионов перешли на подобную систему. В Приангарье, после принятия подобных изменений, планируется образовать 10 городских и 32 муниципальных округа. При этом территории сохранят возможность выбирать мэров, либо могут предоставить такие полномочия местным думам по представлению кандидатуры губернатором региона. Именно такой вариант определения главы округа будет действовать во время переходного периода до 2030 года — так требует федеральное законодательство.
— Сегодня в поселениях не хватает профессиональных кадров и средств для решения вопросов местного значения, — отметил Вадим Семенов. — При этом районы ограничены бюджетным законодательством и возможностями финансовой поддержки своих поселений. Получается, что жители одни, район общий, проблемы общие, а бюджеты и полномочия разные. Именно эту проблему жители сегодня выявляют как основную при двухуровневой модели местного самоуправления.
Важный момент: при преобразованиях районов в округа жители поселений сохранят все имеющиеся у них льготы, предусмотренные для сельской местности.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем обращении к депутатам подчеркнул, что подобную инициативу поддержали мэры всех территорий.
Парламентарии отметили еще несколько важных моментов, которые необходимо учесть в разработке закона. Например, о сохранении рабочих мест муниципальным служащим, особенно тем, кому совсем немного не хватает до выработки стажа и выхода на пенсию.