В Иркутской области идет работа над изменением системы местного самоуправления

Суть документа депутатам изложил председатель Ассоциации и мэр Черемхово Вадим Семенов. Предлагается перейти на одноуровневую систему местного самоуправления путем создания городских и муниципальных округов. Таким образом, по мнению авторов проекта, удастся оптимизировать бюджетные затраты, более эффективно управлять местными финансами и оперативнее управлять территориями. Такой процесс в России уже идет, 40 регионов перешли на подобную систему. В Приангарье, после принятия подобных изменений, планируется образовать 10 городских и 32 муниципальных округа. При этом территории сохранят возможность выбирать мэров, либо могут предоставить такие полномочия местным думам по представлению кандидатуры губернатором региона. Именно такой вариант определения главы округа будет действовать во время переходного периода до 2030 года — так требует федеральное законодательство.