В больницу поселка Навля Брянской области поступили автомобили

Четыре автомобиля «Лада Нива» получила центральная районная больница в поселке Навля Брянской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.
Пополнение автопарка больницы — необходимый шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов. Новые машины обслуживают Юшинский и Новоямский фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) Севского района, а также Ревенский ФАП в Навлинском районе и детскую поликлинику в поселке Навля.
Благодаря повышенной проходимости «Нивы» позволяют медицинским работникам оперативно добираться до пациентов вне зависимости от состояния дорог и погодных условий. Это особенно важно для оказания своевременной медико-санитарной помощи. Приобретение новых автомобилей положительно сказалось не только на доступности лечения, но и улучшило условия работы сотрудников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.