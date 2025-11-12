Россиянам рассказали, можно ли лечить пневмонию дома

Реабилитация после пневмонии требует не меньше внимания, чем само лечение, поскольку необходимо восстановить функции легких и укрепить ослабленный иммунитет. Уланкина советует делать дыхательную гимнастику, а также включить в рацион больше белка (творог, яйца, нежирная рыба) для восстановления легочной ткани и пить достаточное количество жидкости (теплая вода без газа, травяные чаи, морсы с минимальным количеством сахара).