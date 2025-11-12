Власти Подмосковья окажут всю помощь ребенку, пострадавшему при взрыве в Красногорске

«Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьев.
Губернатор отметил, что ребенок остается в тяжелом состоянии.
