Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Подмосковья окажут всю помощь ребенку, пострадавшему при взрыве в Красногорске

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья окажут всю необходимую помощь ребенку, пострадавшему при взрыве в Красногорске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьев.

Губернатор отметил, что ребенок остается в тяжелом состоянии.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше