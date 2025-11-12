Совфед принял заявление в связи с угрозами США в адрес Венесуэлы

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации высказывает серьезную озабоченность в связи с развертыванием группировки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки (США) в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Боливарианской Республики Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями», — говорится в заявлении. Его представил коллегам председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.
По оценке российских сенаторов, действия со стороны США являются провокационными, противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права (в том числе закрепленным в Уставе ООН) и ведут к опасному росту напряженности в Карибском бассейне и Латинской Америке.
Также Совфед выражает твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета.
«Любые возникающие трансграничные проблемы должны решаться посредством сотрудничества между странами в рамках международно-правовых норм», — убеждены в верхней палате российского парламента.
Напомним, накануне, 11 ноября, Государственная Дума также призвала ООН осудить угрозы в отношении Венесуэлы и сохранить мир в регионе.
В Белом доме обвинили власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков и начали усиливать военное присутствие в Карибском море. По сообщениям СМИ, администрация США определила объекты в Боливарианской республике, которые якобы используются для контрабанды наркотиков, по ним могут быть нанесены удары. При этом президент США Дональд Трамп дал отрицательный ответ журналистам, спросившим, действительно ли он принял решение об ударах по военным объектам в Венесуэле.