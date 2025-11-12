Совфед принял заявление в связи с угрозами США в адрес Венесуэлы

В Белом доме обвинили власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков и начали усиливать военное присутствие в Карибском море. По сообщениям СМИ, администрация США определила объекты в Боливарианской республике, которые якобы используются для контрабанды наркотиков, по ним могут быть нанесены удары. При этом президент США Дональд Трамп дал отрицательный ответ журналистам, спросившим, действительно ли он принял решение об ударах по военным объектам в Венесуэле.