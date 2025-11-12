Ричмонд
В мэрии Омска прокомментировали перевод школьников на дистант в 48-й школе

Родители учеников обратились к губернатору из-за затянувшегося удаленного обучения.

Источник: Комсомольская правда

Уже второй месяц ученики омской школы № 48 не могут вернуться к очным занятиям из-за незавершенного ремонта отопительной системы. Одна из горожанок направила через соцсети обращение губернатору с жалобой на неработающие батареи в учебном заведении.

В мэрии Омска пояснили, что летом 2025 года в здании обновили отопительную систему и узлы теплоснабжения. С середины сентября до конца первой декады октября уроки шли в формате «удаленки». Краткосрочное возобновление очных занятий прервали из-за необходимости проведения дополнительных работ.

«Образовательный процесс организован с использованием дистанционных технологий. Задействованы платформы “Моя школа”, “Учи.ру”, “ЯКласс”, “Дневник-ОО” для размещения видеоуроков и пояснений к домашним заданиям», — уточнили в горадминистрации.

Точные сроки возвращения детей в школьные классы по состоянию на 12 ноября остаются неопределенными. Руководство образовательного учреждения не озвучило родителям дату завершения ремонтных работ.

