Автограф святого продают в Петербурге

Об этом сообщает аукционный дом «Литфонд». Издание «Поучения и слова на праздники Божьей матери» за авторством протоиерея Иоанна Ильича Сергиева (Иоанна Кронштадтского) выпустили в типографии в Кронштадте в 1888 году. Отмечается, что оно полукожаном переплете. Есть потертости и пятна.
На обороте владельческая надпись чернилами: «На молитв. память / о упокоении / Прот. Федора Марии. Со ср. их.». На обороте фронтисписа дарственная надпись от автора: «Анне Яковлевне Михайловой — Протоиерей Иоанн Серг. 25 июн. 1889».
Иоанн Сергиев — протоиерей, известный как Иоанн Кронштадтский. Святой праведный, чудотворец, прозорливец, целитель, духовник Александра III, Николая II и его семьи. Прославился многочисленными подвигами и чудесами во славу Православной церкви.
Родился 31 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Был первенцем в бедной семье, назван в честь преподобного Иоанна Рыльского. В 1851 году окончил Архангельскую духовную семинарию, в 1855 году — Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1855 году рукоположен в сан иерея. И с того же времени — священник Андреевского собора в Кронштадте, а потом и настоятель.
8 октября 1894 года прибыл в Ливадию к умирающему императору Александру III. Это способствовало дальнейшему росту его популярности в обществе.
Скончался 2 января 1909 года в Кронштадте.
Был канонизирован в лике праведных 19 октября (1 ноября) 1964 года Русской православной церковью за границей. 8 июня 1990 года канонизирован на Поместном соборе РПЦ.
Труды святого Иоанна Кронштадтского стали настольной книгой для миллионов православных людей. Автографы его очень редки. Их продавали на аукционах от 320 до 500 тысяч рублей.