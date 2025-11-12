Автограф святого продают в Петербурге

Родился 31 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Был первенцем в бедной семье, назван в честь преподобного Иоанна Рыльского. В 1851 году окончил Архангельскую духовную семинарию, в 1855 году — Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1855 году рукоположен в сан иерея. И с того же времени — священник Андреевского собора в Кронштадте, а потом и настоятель.