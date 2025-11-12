Режим повышенной готовности введен в Кстове из-за разлива нефтепродуктов

Установлено, что источником разлива нефтепродуктов стала территория в полосе отвода железной дороги, откуда загрязняющие вещества попали в реку Чёрная и далее в пруд в районе посёлка Черемисское. В период с 6 по 7 ноября был организован оперативный отбор проб природных и сточных вод, а также почвы для лабораторных исследований.