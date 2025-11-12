Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности введен в Кстове из-за разлива нефтепродуктов

Работы по устранению загрязнения будут проводиться до конца недели.

Источник: министерство экологии Нижегородской области

В Кстовском районе 11 ноября был введен режим повешенной готовность из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщило министерство экологии Нижегородской области.

В министерстве объяснили, что загрязнение было зафиксировано 6 ноября в акватории реки Чёрная в Кстовском районе. Обследования провели сотрудники Минэкологии совместно со специалистами лаборатории ГБУ НО «Экология региона».

Установлено, что источником разлива нефтепродуктов стала территория в полосе отвода железной дороги, откуда загрязняющие вещества попали в реку Чёрная и далее в пруд в районе посёлка Черемисское. В период с 6 по 7 ноября был организован оперативный отбор проб природных и сточных вод, а также почвы для лабораторных исследований.

11 ноября состоялось межведомственное выездное совещание с участием представителей Минэкологии, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и ОАО «РЖД». В тот же день администрацией Кстовского муниципального района был введен режим повышенной готовности. Для локализации угрозы привлечен аварийно-спасательный отряд, установлены боновые заграждения.

ОАО «РЖД» с 12 ноября приступает к работам по локализации и очистке загрязнённой территории в полосе отвода железной дороги. Министерство экологии держит ситуацию на особом контроле.