Режим повышенной готовности введен в Кстове из-за разлива нефтепродуктов

В Кстовском районе 11 ноября был введен режим повешенной готовность из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщило министерство экологии Нижегородской области.
В министерстве объяснили, что загрязнение было зафиксировано 6 ноября в акватории реки Чёрная в Кстовском районе. Обследования провели сотрудники Минэкологии совместно со специалистами лаборатории ГБУ НО «Экология региона».
Установлено, что источником разлива нефтепродуктов стала территория в полосе отвода железной дороги, откуда загрязняющие вещества попали в реку Чёрная и далее в пруд в районе посёлка Черемисское. В период с 6 по 7 ноября был организован оперативный отбор проб природных и сточных вод, а также почвы для лабораторных исследований.
11 ноября состоялось межведомственное выездное совещание с участием представителей Минэкологии, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и ОАО «РЖД». В тот же день администрацией Кстовского муниципального района был введен режим повышенной готовности. Для локализации угрозы привлечен аварийно-спасательный отряд, установлены боновые заграждения.
ОАО «РЖД» с 12 ноября приступает к работам по локализации и очистке загрязнённой территории в полосе отвода железной дороги. Министерство экологии держит ситуацию на особом контроле.