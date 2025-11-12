В Симферополе учащиеся колледжа посетили мастер-класс по первой помощи

Мастер-класс по оказанию первой помощи состоялся в Романовском колледже индустрии гостеприимства в столице Республики Крым в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в учебном учреждении.
Занятие провели добровольцы Симферопольского местного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На этом мероприятии у студентов была возможность не только узнать теоретические аспекты, но и отработать на практике важные техники, которые могут пригодиться в жизни.
В ходе мастер-класса участники освоили алгоритм оказания первой помощи при потере дыхания и сознания, а также научились правильно действовать при артериальных и венозных кровотечениях и травмах конечностей. Эти практические навыки помогут студентам и в учебе, и в реальной жизни, когда необходимо быстро и эффективно реагировать на угрозу.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.