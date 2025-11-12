В Симферополе учащиеся колледжа посетили мастер-класс по первой помощи

В ходе мастер-класса участники освоили алгоритм оказания первой помощи при потере дыхания и сознания, а также научились правильно действовать при артериальных и венозных кровотечениях и травмах конечностей. Эти практические навыки помогут студентам и в учебе, и в реальной жизни, когда необходимо быстро и эффективно реагировать на угрозу.