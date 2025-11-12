Ричмонд
Таможня предупредила белорусов о новом мошенничестве в соцсетях с продажей бытовой техники

Таможня сказала белорусам о мошенничестве с продажей бытовой техники в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Таможня предупредила белорусов о новом мошенничестве в соцсетях с продажей бытовой техники. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

«Внимание! В социальной сети Instagram* появился очередной фейковый аккаунт, через который мошенники продают бытовую и компьютерную технику, якобы конфискованную на таможне», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что страница customs_belarus в указанной соцсети оформлена наподобие официального аккаунта ГТК. В ней запущена таргетированная реклама о продаже смартфонов, холодильников, стиральных машин и другой техники по очень «привлекательным ценам». Пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с ассортиментом предлагаемых товаров, а затем сделать заказ с обязательной предоплатой.

В ГТК подчеркивают: подобная схема мошенников была зафиксирована и в мессенджере Telegram, где группа называется «склад» и выглядит «надежно». В ней большое число подписчиков (33,6 тысячи), публикации сопровождаются фото с таможенным складов.

«Заказ предлагают доставить “до двери”, но для этого нужно “продавцам” перевести 100% оплату либо 50% от стоимости», — отметили в ведомстве.

И добавили, что после получения денег аферисты перестают выходить на связь. В пресс-службе напомнили белорусам о том, что таможенные органы только изымают в рамках законодательства незаконно перемещаемые через границу товары. Дальнейшее решение об их конфискации принимает суд.

Ранее мы писали, что в Минске 11-летняя школьница после переписки онлайн вскрыла сейф родителей и отдала деньги «полицейскому» в парке.

Тем временем в Минске 69-летняя пенсионерка отдала 25 тысяч мошенникам, но сфотографировала их курьера — 85-летнюю пенсионерку.

* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской и внесенной в перечень организаций причастных к терроризму и экстремизму.