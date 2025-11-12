Таможня предупредила белорусов о новом мошенничестве в соцсетях с продажей бытовой техники

В ведомстве уточнили, что страница customs_belarus в указанной соцсети оформлена наподобие официального аккаунта ГТК. В ней запущена таргетированная реклама о продаже смартфонов, холодильников, стиральных машин и другой техники по очень «привлекательным ценам». Пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с ассортиментом предлагаемых товаров, а затем сделать заказ с обязательной предоплатой.