Таможня предупредила белорусов о новом мошенничестве в соцсетях с продажей бытовой техники. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Внимание! В социальной сети Instagram* появился очередной фейковый аккаунт, через который мошенники продают бытовую и компьютерную технику, якобы конфискованную на таможне», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что страница customs_belarus в указанной соцсети оформлена наподобие официального аккаунта ГТК. В ней запущена таргетированная реклама о продаже смартфонов, холодильников, стиральных машин и другой техники по очень «привлекательным ценам». Пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с ассортиментом предлагаемых товаров, а затем сделать заказ с обязательной предоплатой.
В ГТК подчеркивают: подобная схема мошенников была зафиксирована и в мессенджере Telegram, где группа называется «склад» и выглядит «надежно». В ней большое число подписчиков (33,6 тысячи), публикации сопровождаются фото с таможенным складов.
«Заказ предлагают доставить “до двери”, но для этого нужно “продавцам” перевести 100% оплату либо 50% от стоимости», — отметили в ведомстве.
И добавили, что после получения денег аферисты перестают выходить на связь. В пресс-службе напомнили белорусам о том, что таможенные органы только изымают в рамках законодательства незаконно перемещаемые через границу товары. Дальнейшее решение об их конфискации принимает суд.
