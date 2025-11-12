Минздрав сделал заявление про аппараты УЗИ, КТ и МРТ в Беларуси. Подробности БелТА озвучила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.
— В системе здравоохранения Беларуси имеется достаточное количество современных аппаратов УЗИ, МРТ и КТ, — уточнила Инна Карабан.
По ее словам, в стране за прошедшие годы значительно обновлялось, а также дополнялось уже существующее оборудование. Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики подчеркнула, что продолжаются закупки новых аппаратов.
Карабан заметила, что некоторые устройства выходят из строя, в том числе и по причине длительного периода эксплуатации, их своевременно ремонтируют и заменяют для обеспечения бесперебойной работы.
