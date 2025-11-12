Ричмонд
Полиция Омска разыскивает пропавшего подростка

16-летний Данил Кутарев ушел из воспитательного учреждения в Советском округе и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сотрудники отдела полиции № 8 объявили в розыск 16-летнего Данила Кутарева. 30 октября подросток ушел в школу из воспитательного учреждения, расположенного на улице 19 Партсъезда, и не вернулся обратно. Об этом в УМВД рассказали 12 ноября.

По информации правоохранительных органов, юноша ранее уже совершал самовольные уходы. В пресс-службе ведомства перечислили приметы разыскиваемого: на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза и светлые волосы. В день исчезновения парень он был одет в черную куртку, темные джинсы и белые кроссовки.

Омичей, владеющих информацией о местонахождении подростка, призвали сообщить ее в МВД.

Ранее мы рассказали, что омичи потребовали вернуть детей в школу после длительного дистанционного обучения.