В Воронежской области будут развивать предпрофильные классы БАС

Соглашение о развитии предпрофильных классов беспилотных авиационных систем (БАС) подписали Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), предприятие «АЕДОН» и 19 региональных общеобразовательных организаций. Это отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве образования Воронежской области.
В предпрофессиональных классах БАС школьники будут углубленно изучать предметы инженерно-технического цикла, а также овладевать практическими навыками сборки и управления дронами. Дорожная карта проекта включает широкий спектр мероприятий. Среди них — экскурсии на действующие профильные предприятия, лекции преподавателей ВГТУ и создание реальных проектов в сфере БАС.
«В этом году в проекте БАС, изначально получившем развитие в сфере дополнительного образования, появляются предпрофессиональные классы. Предлагаемая модель обучения позволит школьнику уже с седьмого класса выбрать профориентационные программы, необходимые для становления успешной карьеры. Текущий целевой государственный ориентир — наращивание профилей естественнонаучной и технической направленностей в старших классах, а значит, мы движемся в верном направлении», — отметила проректор Воронежского института развития образования имени Н. Ф. Бунакова Инесса Шуйкова.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.