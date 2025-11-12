В Воронежской области будут развивать предпрофильные классы БАС

«В этом году в проекте БАС, изначально получившем развитие в сфере дополнительного образования, появляются предпрофессиональные классы. Предлагаемая модель обучения позволит школьнику уже с седьмого класса выбрать профориентационные программы, необходимые для становления успешной карьеры. Текущий целевой государственный ориентир — наращивание профилей естественнонаучной и технической направленностей в старших классах, а значит, мы движемся в верном направлении», — отметила проректор Воронежского института развития образования имени Н. Ф. Бунакова Инесса Шуйкова.