Между Москвой и Минском с 15 декабря будут курсировать дополнительные поезда «Ласточка»

Поезд № 719/720 «Москва — Минск» десятивагонной составности в комплектации «Премиум» с местами эконом- и бизнес-класса и специализированными местами для маломобильных пассажиров будет отправляться ежедневно из Москвы с 15 декабря в 12.00 и прибывать в Минск в 19.35; из Минска с 16 декабря в 10.00 и прибывать в Москву в 17.57.