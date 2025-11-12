Между Москвой и Минском с 15 декабря будут курсировать дополнительные поезда «Ласточка»

Совместное решение Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД» направлено на повышение качества обслуживания пассажиров.
Поезд № 719/720 «Москва — Минск» десятивагонной составности в комплектации «Премиум» с местами эконом- и бизнес-класса и специализированными местами для маломобильных пассажиров будет отправляться ежедневно из Москвы с 15 декабря в 12.00 и прибывать в Минск в 19.35; из Минска с 16 декабря в 10.00 и прибывать в Москву в 17.57.
«Продажа билетов на дополнительную пару поездов “Ласточка” № 719/720 будет открыта с 26 ноября. Глубина продажи составляет 20 дней до отправления поезда. Приобрести проездные документы можно в едином разделе “Услуги пассажирам” официального интернет-сайта БЖД, с помощью мобильного приложения “БЧ. Мой поезд”, а также в железнодорожных кассах БЖД», — рассказали в пресс-центре.
В настоящее время между Москвой и Минском ежедневно курсируют две пары десятивагонных поездов «Ласточка», которые отправляются зеркально в 6.20 и в 16.00 из Москвы и из Минска.
Скоростные поезда «Ласточка» связали Москву и Минск 30 апреля 2021 года. За время курсирования они перевезли более 3 млн человек. Только за 10 месяцев текущего года в прямом сообщении данными поездами было перевезено свыше 600 тыс. пассажиров, что на 12,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.