ИКИ РАН: на Земле началась сильная магнитная буря почти максимального уровня

Сильная магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле 12 ноября. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Ожидалось, что выбросы плазмы вызовут бури уровней G3-G4, однако показатель уже достиг значения G4.66. Как магнитные бури влияют на людей — в материале «Газеты.Ru».
На Земле началась магнитная буря почти максимального уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков. Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего ⅓ балла», — говорится в сообщении.
По словам ученых, геомагнитная ситуация на данный момент выглядит «необъяснимо отличающейся от прогноза». К Земле в ночь на 12 ноября должен был прийти только первый из трех и самый слабый плазменный выброс, вызвав магнитные бури уровней G3-G4. Пик же воздействия, как добавили в лаборатории, должен был совпадать с третьего выброса и по-прежнему прогнозируется в середине суток.
«Единственное объяснение состоит в том, что движущееся сейчас последним облако плазмы от вчерашней, самой сильной, вспышки года X5.1, из-за своих измеренных рекордных скоростей уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака и сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики», — уточнили ученые.
При этом, как подчеркнули в лаборатории, можно сделать вывод, что основной выброс от вспышки X5.1 к планете еще не пришел, так как скорость плазмы остается в «разумных» пределах.
10 ноября на Солнце произошло сразу 15 вспышек, включая «вспышку-каннибала» высшего класса X. При этом 11 ноября была зафиксирована самая крупная вспышка в этом году.
«На Солнце зарегистрирована вспышка уровня X5.16. Максимум был достигнут в 13:04 по московскому времени. По потоку излучения событие в 3−5 раз превышает все вспышки этого года. По энергии — оценочно в 10−20 раз», — сообщали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Чем опасны магнитные бури?
По данным МЧС, магнитные бури влияют на различные «тонкие» электронные приборы, например, навигационные. Также из-за воздействия бурь на поверхности трубопроводов и трансформаторов могут возникать внешние электрические заряды, что, в свою очередь, может спровоцировать нарушение их работы.
Что же касается влияния на человека, то в этом вопросе к однозначному мнению ученые не пришли. Исследования показывают, что в этот период растет количество смертей от инфаркта миокарда и инсульта. Однако повышение незначительно и составляет примерно 20%, к тому же это исключительно статистические данные.
По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Алексея Струминского, чтобы провести исследование влияния магнитной бури на здоровье и состояние человека, нужны четкие критерии, которые можно измерить.
«Головная боль или тахикардия — это не критерий, такие симптомы могут быть вызваны массой других причин, той же сменой погоды, например, сменой атмосферного давления. А магнитная буря на атмосферное давление не влияет», — отметил ученый.
При этом другие эксперты считают наоборот. Как отметил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Игорь Бобровницкий,
вспышки на Солнце влияют на метеочувствительных людей, у которых ослаблены какие-то системы организма.
У них могут наблюдаться повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.
Недавно ученые из четырех институтов РАН также выяснили, что геомагнитные пульсации влияют на кардиоритм человека.
«Сердечный ритм человека подстраивается под ритмику вариаций геомагнитного поля в ситуациях, когда магнитосфера “дышит” ритмично и согласованно в разных точках Земли. В случае же рассогласования геомагнитных вариаций, как это происходит во время магнитных бурь, организм воспринимает такую ситуацию как стресс, а при наличии низких адаптационных резервов реагирует резким изменением состояния, вплоть до обострения имеющихся заболеваний», — говорится в исследовании.