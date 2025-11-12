Индивидуальный подход и непрерывность помощи: система реабилитации инвалидов в Башкирии скоро станет другой

В Башкирии к 2030 году планируют создать современную систему реабилитации инвалидов, которая будет соответствовать федеральным стандартам. Для этого, как сообщает пресс-служба парламента региона, в республиканское законодательство внесут изменения.
Как пояснил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, нововведения затронут более 250 тысяч инвалидов, включая 20 тысяч детей. Основой новой системы станут индивидуальные программы реабилитации и абилитации, разработанные с учетом потребностей каждого человека.
Спикер отметил, что сейчас помощь людям с инвалидностью часто бывает разрозненной: разные ведомства отвечают за лечение, образование и социальные услуги. Новая система сделает упор на непрерывность помощи и индивидуальный подход.
Программа может включать не только медицинскую помощь и технические средства реабилитации, но и психологическую поддержку, адаптивный спорт, помощь в освоении новой профессии и обучение навыкам самообслуживания.
Информация о ходе реабилитации будет вноситься в государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Также закон дополняется положениями о ранней помощи детям и их семьям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.