В Ярославской области 456 будущих мам получили датчики для контроля сахара

При установке датчика сенсор в автоматическом режиме измеряет концентрацию глюкозы и передает данные в специальное приложение для смартфона. Результаты измерений сохраняются в течение 90 дней, они доступны и пациентке, и лечащему врачу, который дистанционно может контролировать ситуацию. На протяжении всей беременности и после нее женщина точно знает свой уровень сахара и может его держать под контролем.