В Ярославской области 456 будущих мам получили датчики для контроля сахара

Это необходимо для предотвращения гипергликемии у плода.

Датчики непрерывного мониторинга глюкозы с начала года получили 456 беременных жительниц Ярославской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Всего было выдано почти 3 тыс. датчиков. Установка систем мониторинга глюкозы позволяет пациенткам с выявленным гестационным диабетом вовремя нормализовать уровень сахара в крови и предотвратить все негативные последствия. Миниатюрный прибор крепится на заднюю поверхность плеча на 14 дней, после чего его необходимо заменить.

При установке датчика сенсор в автоматическом режиме измеряет концентрацию глюкозы и передает данные в специальное приложение для смартфона. Результаты измерений сохраняются в течение 90 дней, они доступны и пациентке, и лечащему врачу, который дистанционно может контролировать ситуацию. На протяжении всей беременности и после нее женщина точно знает свой уровень сахара и может его держать под контролем.

«В Ярославской области уделяется большое внимание охране материнства и детства. Гипергликемия во время беременности может привести к различным осложнениям, наиболее серьезными из которых являются самопроизвольное прерывание беременности, преждевременные роды, родовой травматизм. Наша задача — избежать этого», — отметила и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.