В Иркутске 14 ноября проведут общероссийскую акцию «Социологический диктант»

В диктанте будет 36 вопросов по теме социологии и исследований.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

14 ноября 2025 года в Иркутске проведут общероссийскую акцию «Социологический диктант». Его напишут в онлайн и офлайн формате на базе Института социальных наук Иркутского государственного университета.

— В диктанте будет 36 вопросов по теме социологии и исследований. Максимум за все правильные ответы участник получит 100 баллов и именной сертификат, — пояснили организаторы.

Помимо студентов вузов и ссузов, проверить свои знания о социологической науке могут любые желающие от 18 лет.

Сам диктант пройдет в актовом зале на улице Ленина, 3. А для тех, кто не сможет прийти лично, есть вариант написать диктант на официальном сайте, указав в личном кабинете код — 585. Всем участникам диктанта предоставят правильные ответы и комментарии от экспертов. Это станет возможным после завершения мероприятия, 15 ноября, на официальном сайте акции.