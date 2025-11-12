Ричмонд
СФ одобрил закон об установлении Дня взятия Кенигсберга днем воинской славы

СФ РФ одобрил закон об установлении Дня взятия Кенигсберга днем воинской славы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кенигсберга — 9 апреля — новым днём воинской славы России.

Документ был внесен в Госдуму в июне группой сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Законом предусматривается установление новой памятной даты России: 9 апреля — День героического штурма и взятия Кёнигсберга (1945 год).

Кенигсберг был полностью освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года в ходе стратегической Кенигсбергской операции. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР», 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область — в Калининградскую.

