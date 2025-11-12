Омский водоканал объявил об акции по списании пени

По условиям акции, как пояснили в водоканале, абонентам необходимо полностью погасить задолженность и в течение не менее двух месяцев своевременно оплачивать текущие квитанции. После выполнения этих требований нужно направить в водоканал заявление о списании пеней с приложением подтверждающих документов. Дополнительным условием является подключение электронной квитанции сроком не менее чем на один год.