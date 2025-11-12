Омский водоканал объявил об акции по списании пени

В среду, 12 ноября 2025 года, «Росводоканал Омск» анонсировал акцию «Пеня — не для меня», которая дает возможность горожанам списать накопленные пени за долги за водоснабжение.
По условиям акции, как пояснили в водоканале, абонентам необходимо полностью погасить задолженность и в течение не менее двух месяцев своевременно оплачивать текущие квитанции. После выполнения этих требований нужно направить в водоканал заявление о списании пеней с приложением подтверждающих документов. Дополнительным условием является подключение электронной квитанции сроком не менее чем на один год.
Напомним, что оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо ежемесячно до 10 числа.
«Омский водоканал рекомендует потребителям использовать дистанционные способы оплаты — через официальный сайт, личный кабинет или различные платежные сервисы», — сообщили в компании.
Акция проводится на фоне растущей дебиторской задолженности омичей перед водоканалом, которая приблизилась к 1 миллиарду рублей.
«По сравнению с началом года задолженность возросла на 58 миллионов рублей», — констатировали в предприятии.
Для борьбы с должниками компания вынуждена применять жесткие меры, включая ограничение подачи воды в частные домовладения. Специальная бригада проводит обследование сетей на предмет самовольных подключений и отключает водоснабжение тем, кто не платит за услуги месяцами или даже годами.
«Дебиторская задолженность жителей города неуклонно растет. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать — компания вправе ограничить услугу водоснабжения», — пояснила коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.
В 2025 года году горожанам направлено более 1 100 уведомлений о задолженности на сумму 11,4 миллиона рублей. Практика показывает, что после отключения воды большинство абонентов находят возможность погасить долги, одновременно оплачивая 3000 рублей за работы по отключению и восстановлению ресурса.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что аналогичную акцию по списанию пеней запустила и АО «Тепловая компания». Чтобы принять в ней участие, необходимо до 31 декабря 2025 года полностью погасить имеющуюся задолженность и вовремя оплатить начисления за декабрь. Участникам, выполнившим условия, полностью спишут накопленные пени, за исключением тех случаев, когда по штрафным начислениям уже есть вступившие в силу судебные решения.