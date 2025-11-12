Два новых телеканала появились в Беларуси с 12 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Минские телевизионные информационные сети».
Со среды, 12 ноября, в цифровом пакете МТИС появились два новых телеканала: «Киноман» и VHS. Каналы транслируются в тестовом режиме.
Кстати, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана в Беларуси.
Ранее мы узнали скидки в универмагах Минска в ноябре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
А еще мы собрали, чем братья-белорусы Дмитрий и Георгий Колдуны шокировали Стаса Пьеху и его маму Илону Броневицкую на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Штормит до сих пор».