В Санкт-Петербурге обсудили корпоративное добровольчество

«Корпоративное волонтерство становится одним из приоритетных направлений молодежной политики, и очень важно уделять внимание не только некоммерческому сектору, но и тому, как развивать добровольчество в коммерческом секторе. Зачастую именно там кроются возможности, к которым мы только стремимся. Такие бизнес-завтраки и деловые встречи — это возможность понять общую “температуру по палате” и увидеть, как, объединившись, мы можем сделать наш город и страну еще сильнее», — подчеркнул руководитель центра городских волонтеров Никита Дмитриев.