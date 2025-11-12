В Санкт-Петербурге обсудили корпоративное добровольчество

Встреча «Корпоративное добровольчество. Человек в центре социальных изменений» состоялась в Санкт-Петербурге на площадке «Форма добра». Событие организовали по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.
На мероприятии участники представили собственные презентации и практические кейсы, отражающие опыт внедрения корпоративного добровольчества в своих организациях. Руководители и специалисты компаний рассказали о том, как выстраиваются внутренние механизмы мотивации сотрудников к участию в социальных инициативах, какие формы поддержки со стороны работодателя наиболее эффективны, а также как волонтерские программы интегрируются в корпоративную культуру и систему ценностей компании.
Многие участники отметили, что корпоративное волонтерство становится неотъемлемой частью HR-стратегии. Также были представлены примеры успешных экологических, образовательных и инклюзивных проектов, реализованных при участии сотрудников компаний на добровольной основе. Отдельное внимание уделили тому, как работодатели формируют позитивное восприятие волонтерства внутри коллектива, создают условия для участия работников в социальных акциях и стимулируют развитие личной социальной ответственности.
«Корпоративное волонтерство становится одним из приоритетных направлений молодежной политики, и очень важно уделять внимание не только некоммерческому сектору, но и тому, как развивать добровольчество в коммерческом секторе. Зачастую именно там кроются возможности, к которым мы только стремимся. Такие бизнес-завтраки и деловые встречи — это возможность понять общую “температуру по палате” и увидеть, как, объединившись, мы можем сделать наш город и страну еще сильнее», — подчеркнул руководитель центра городских волонтеров Никита Дмитриев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.