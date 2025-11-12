Волгоградец попал в больницу после укуса летучей мыши

Попытка спасти летучую мышь обернулась для студента госпитализацией. В момент, когда молодой человек пытался выпустить млекопитающее из аудитории, животное укусило его, и юноша попал в больницу.
«Пациент получает необходимую медицинскую помощь в травматологическом отделении больницы СМП № 25, — прокомментировали ситуацию в облздраве. — Его состояние средней степени тяжести».
Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, летучие мыши могут переносить бешенство, туляремию, лихорадку Марбург и Эбола, а также коронавирусную инфекцию и др.
Поэтому основной мерой профилактики заболеваний должно стать немедленное обращение за медицинской помощью и проведение иммунизации против бешенства при укусах и повреждениях, нанесенных летучими мышами.