Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец попал в больницу после укуса летучей мыши

Пострадавшим оказался студент одного из волгоградских вузов.

Источник: РИА "Новости"

Попытка спасти летучую мышь обернулась для студента госпитализацией. В момент, когда молодой человек пытался выпустить млекопитающее из аудитории, животное укусило его, и юноша попал в больницу.

«Пациент получает необходимую медицинскую помощь в травматологическом отделении больницы СМП № 25, — прокомментировали ситуацию в облздраве. — Его состояние средней степени тяжести».

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, летучие мыши могут переносить бешенство, туляремию, лихорадку Марбург и Эбола, а также коронавирусную инфекцию и др.

Поэтому основной мерой профилактики заболеваний должно стать немедленное обращение за медицинской помощью и проведение иммунизации против бешенства при укусах и повреждениях, нанесенных летучими мышами.