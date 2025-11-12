Ричмонд
Тенге отреагировал на мировые колебания нефти и валют

Тенге качнулся в другую сторону, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США снизился после роста ранее. Торги вторника для доллара США закрылись по 525,26 тенге.

Рынок нефти немного подрос, но существенного прогресса здесь не заметно. Баррель Brent укрепился до $64,60. Отношение к риску сдержанное, хотя есть позитивные предпосылки.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на среду следующие:

доллар США сохранится в рамках 520−535 тенге, евро — 600−615 тенге, рубль — 6,40−6,60 тенге, китайский юань — 73−74 тенге.