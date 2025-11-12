Прокуратура помогла омской пенсионерке взыскать 60 тысяч с соседки

В Большеуковском районе Омской области прокуратура помогла местной жительнице получить компенсацию за вред здоровью от соседки. В ходе конфликта женщина схватила пенсионерку за руку и выгнула запястье, причинив травму средней тяжести.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании материальных расходов и компенсации морального вреда. Хотя ответчица пыталась оспорить сумму, суд полностью удовлетворил требования потерпевшей.
С виновницы происшествия взыскано почти 60 тысяч рублей, которые покроют лечение и компенсируют перенесенные страдания. Решение суда уже вступило в законную силу.