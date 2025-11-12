Гражданин незаконно занял участок леса: возвращать его в собственность России пришлось прокурорам и суду

В Башкирии прокуратура Мишкинского района через суд добилась возврата в государственную собственность земельного участка лесного фонда, незаконно переданного в аренду. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуроры выяснили, что в марте 2022 года Министерство земельных и имущественных отношений республики заключило с гражданином договор аренды участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Землю предназначалась для ведения личного подсобного хозяйства, хотя по документам имела сельскохозяйственное назначение.
Оказалось, что фактически участок расположен на территории Рефандинского участкового лесничества и относится к землям лесного фонда. При этом, несмотря на окончание срока действия арендного соглашения, имущество не было возвращено правообладателю.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной и возврате участка в собственность Российской Федерации. Инстанция полностью удовлетворила требования.
