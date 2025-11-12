В Новороссийске стабильную подачу воды возобновят 13 ноября

«Ъ-Кубань» писал, что утром 12 ноября на Троицком групповом водопроводе в Восточном районе Новороссийска произошел крупный прорыв, который привел к сокращению подачи воды с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час и ограничению движения транспорта на улице Пограничной.