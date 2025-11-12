В мэрии Уфы сообщили, какие работы остались на улице Пугачёва

«Здесь движение осуществляется, но по двум полосам. Рассчитываем, что в течение 9−10 дней эта работа будет выполнена. Этот участок мы откроем не в две, а в четыре полосы. Сейчас “Уфагорсветом” осуществляется регулирование светофорными объектами», — сказал он.