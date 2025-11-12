В мэрии Уфы сообщили, какие работы остались на улице Пугачёва

Пошли вторые сутки, как в Уфе открыли движение по улице Пугачёва, но остались незавершенные работы. Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Паппе на оперативном совещании в мэрии пояснил, что в текущем году запланирована укладка верхнего финишного слоя асфальта на участке от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков протяженностью полтора километра.
«Здесь движение осуществляется, но по двум полосам. Рассчитываем, что в течение 9−10 дней эта работа будет выполнена. Этот участок мы откроем не в две, а в четыре полосы. Сейчас “Уфагорсветом” осуществляется регулирование светофорными объектами», — сказал он.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заметил, что по данной улице есть обращения от граждан, поэтому на них надо оперативно реагировать.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ход реконструкции улицы Пугачева в Уфе.