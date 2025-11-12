В Госдуме прокомментировали прогноз Вучича о войне с Россией

Депутат отметил, что в ряде европейских государств экономические ресурсы стали активно направляться на развитие военно-промышленного комплекса. Он уточнил, что наращивание военной мощи в итоге может привести к военному противостоянию. Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что главным врагом в Европе «назначили» Россию и не раз заявляли о российской военной угрозе.
Алексей Чепа предположил, что европейские государства могут намеренно спровоцировать конфликт с Российской Федерацией. Парламентарий обратил внимание на то, что попытки со стороны стран НАТО втянуть Кремль в войну уже фиксировались: так, недавно стало известно о попытке украинской разведки и ее британских кураторов организовать угон российского МиГ-31 с ракетой «Кинжал» на базу в Румынии.
«Это уже предпосылки конфликта. Это опасно. Любой такой конфликт может привести к неконтролируемым дальше последствиям», — заявил депутат.
Ранее президент Сербии Александр Вучич во время телеэфира заявил, что Европа готовится к вероятному военному противостоянию с Россией. Он уточнил, что опасается конфликта и считает, что его страна в случае боестолкновения окажется между «молотом и наковальней», поэтому сербскую армию следует усилить современным оружием и техникой.
Прогноз Вучича подтвердил глава Генштаба Франции. Генерал Фабьен Мандон в интервью газете Ouest-France сказал, что данные разведывательных служб свидетельствуют о том, что боевые действия между НАТО и Россией возможны, поэтому следует к ним готовиться. Мандон добавил, что в Великобритании и Германии разведка также обеспокоена перспективами и призывает вести подготовку к войне.