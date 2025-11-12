Алексей Чепа предположил, что европейские государства могут намеренно спровоцировать конфликт с Российской Федерацией. Парламентарий обратил внимание на то, что попытки со стороны стран НАТО втянуть Кремль в войну уже фиксировались: так, недавно стало известно о попытке украинской разведки и ее британских кураторов организовать угон российского МиГ-31 с ракетой «Кинжал» на базу в Румынии.