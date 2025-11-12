СМИ: как Миндич связан с украинской ракетой «Фламинго»

На этой неделе на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. В центре скандала — Тимур Миндич, давний друг и деловой партнер Владимира Зеленского. Его также причисляют к тем, кто стоит за разработкой украинской ракеты «Фламинго», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung и британская газета ВВС*.

В статье NZZ говорится, что украинская оборонная промышленность не склонна к публичности, но в середине августа компания Fire Point, совладельцем которой, предположительно, является Миндич, устроила удивительную презентацию, пригласив на нее журналистов, в том числе западных. Fire Point представила две новые разработки: дальнобойные беспилотники FP-1 и крылатую ракету «Фламинго» (FP-5).

Основной акцент на презентации был сделан на «Фламинго», которую Владимир Зеленский назвал самой успешной разработкой в области ракетостроения, реализованной Украиной. Fire Point утверждает, что дальность полета «Фламинго» составляет до 3000 километров и она может нести боеголовку весом почти в одну тонну. Компания тогда похвасталась, что с октября будет налажено массовое производство — до 200 ракет в месяц.

Но с тех пор, как подчеркивает NZZ, не появилось никаких сообщений об ударах «Фламинго» по территории России. Более того, с тех пор и Fire Point, и ее предполагаемый «кошелек» Миндич попадали в новостные ленты исключительно из-за проблем с законом.

Согласно ВВС*, в августе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверять деятельность Fire Point, подозревая ее в завышении цен на БПЛА и сомневаясь в способности малоизвестной фирмы выполнять заказы Министерства обороны. Детективов НАБУ и профильных экспертов удивило, что Fire Point, у которой практически не было опыта в сфере производства вооружений, смогла получить масштабный заказ на свою продукцию.

Впрочем, вскоре представители НАБУ сообщили, что не ведут расследование относительно ракеты «Фламинго». Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в СМИ подтвердил, что знаком с Миндичем и что он хотел войти в состав акционеров компании. Но, по словам Штилермана, в этом Миндичу «было отказано», а их отношения ограничились «не делами компании, а тем, что они оба евреи». Сам Миндич ситуацию с Fire Point не комментировал.

Однако с августа антикоррупционные органы начали подозревать Миндича в мошенничестве в сделках с продажей беспилотников.

На Украине предполагают, что августовская пиар-кампания с «Фламинго» была лишь попыткой отвлечь внимание от этого расследования.

В понедельник стало известно, что Миндич за несколько часов до начала обысков, которые проводили на принадлежащих ему объектах сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), спешно покинул Украину. Следственные действия ведутся в рамках расследования в отношении государственного предприятия НАЭК «Энергоатом».

Действия антикоррупционных органов указывают на то, что они внимательно следят за стратегически важными для национальной безопасности сферами — оборонным комплексом и энергетикой.

Кроме того, для НАБУ — это игра с максимальной ставкой, которая доказывает, что «неприкасаемых» на Украине больше нет, в том числе в ближайшем окружении Зеленского, отмечают зарубежные СМИ.

Миндич знаком с Зеленским со времен его карьеры в шоу-бизнесе. Он — один из совладельцев студии «Квартал 95», основанной Зеленским. Именно Миндич познакомил Зеленского с его бывшим «покровителем» — украинским олигархом Игорем Коломойским, потенциальным зятем которого слыл одно время.

Тем не менее, несмотря на близость к Коломойскому, очень долго Миндич, как отмечает BBC, оставался «малоизвестным бизнесменом из Днепра» и только в последние год-два превратился в одного из самых влиятельных людей на Украине.

Вплоть до того, что правительство экс-премьера Дениса Шмыгаля называли вместо Кабмина «Кабминдичем» — таким сильным было влияние «серого кардинала» Миндича на кадровый состав правительства.

Летом Зеленский пытался спасти своего друга и бизнес-партнера Миндича и помешать деятельности НАБУ и САП, но сейчас он заявил о «неотвратимости наказания» и «необходимости приговоров» для виновных. Несмотря на громкие заявления президента Украины, скандал вокруг «Энергоатома» и Миндича, по мнению украинского политолога Владимира Фесенко, может серьезно навредить Зеленскому и привести к масштабному политическому кризису в стране.

Миндич, который с начала боевых действий в 2022 году сумел извлечь выгоду в двух самых прибыльных отраслях (оборонке и энергетике), вряд ли мог бы это сделать без покровительства Зеленского, пишет NZZ.

Аналогичного мнения придерживается и ВВС, которая полагает, что слова прокурора о том, что именно близкие отношения с Зеленским позволили Миндичу незаконно обогатиться, помешают Зеленскому занять позицию «над схваткой» и, возможно, приведут к катастрофическому падению показателей поддержки власти. Еще до того как первые «Фламинго», как рассчитывала Fire Point, полетят в сторону России, сам Миндич попал в скандал взрывной силы, который угрожает накрыть и его друга Зеленского, резюмирует NZZ.

