15,1 млн рублей выделили на оформление улиц Ростова к Новому году

15,1 млн рублей собираются потратить на оформление Ростова-на-Дону к Новому году. Сейчас ведется поиск подрядчика для проведения необходимых работ. Эту информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает городское управление наружной рекламой. Исполнителя должны определить 19 ноября 2025 года. Предполагается, что работы пройдут в два этапа. Подрядчик должен доставить и смонтировать новогодние украшения. Также предполагаются обязанности по обслуживанию и последующей уборке конструкций.
Ряд объектов требуется разместить до 10 декабря 2025 года. В частности, планируется установка двух арок с цифрами «2026», десяти световых деревьев, трех арок «Двойная снежинка», а также конструкций в виде персонажей из мультфильма «Смешарики».
Дополнят картину другие украшения и две искусственные ели. На Ворошиловском мосту зажгут световые консоли «Вихрь». Обслуживание иллюминации на путепроводе продлится до 5 февраля 2026 года. Отметим, почти все новогодние украшения остались с прошлого года.
Напомним, ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что нагрузку на бюджет при оформлении улиц донской столицы решили сократить, поэтому будут использоваться уже существующие украшения. По словам чиновника, основное оформление должны сосредоточить на главных прогулочных зонах в центре Ростова-на-Дону.
