15,1 млн рублей выделили на оформление улиц Ростова к Новому году

Дополнят картину другие украшения и две искусственные ели. На Ворошиловском мосту зажгут световые консоли «Вихрь». Обслуживание иллюминации на путепроводе продлится до 5 февраля 2026 года. Отметим, почти все новогодние украшения остались с прошлого года.