Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе определили новую площадку для третьего снегоплавильного пункта

В Уфе определили новую площадку для третьего снегоплавильного пункта.

Источник: Башинформ

В башкирской столице может появиться еще один снегоплавильный пункт. Его планируют построить на пересечении улицы 50-летия СССР с проспектом Октября. Об этом на оперативном совещании «Уфимская среда» в мэрии сообщил и.о. начальника УКХиБ Руслан Юсупова. По его словам, сейчас согласовывается проект межевания территории.

Напомним, сейчас в Уфе есть два снегоплавильных пункта: на улицах Трамвайной и Сагита Агиша. Ранее «Башинформ» писал о том, что каждый из пунктов экономит бюджету Уфы до 80 млн рублей.

Также в городе есть 14 полигонов для приема снежной массы.