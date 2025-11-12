В Уфе определили новую площадку для третьего снегоплавильного пункта.

В башкирской столице может появиться еще один снегоплавильный пункт. Его планируют построить на пересечении улицы 50-летия СССР с проспектом Октября. Об этом на оперативном совещании «Уфимская среда» в мэрии сообщил и.о. начальника УКХиБ Руслан Юсупова. По его словам, сейчас согласовывается проект межевания территории.
Напомним, сейчас в Уфе есть два снегоплавильных пункта: на улицах Трамвайной и Сагита Агиша. Ранее «Башинформ» писал о том, что каждый из пунктов экономит бюджету Уфы до 80 млн рублей.
Также в городе есть 14 полигонов для приема снежной массы.