Исчисляется миллионами: власти рассказали, какой выгодой обернулись для водителей поездки по Восточному выезду из Уфы

Минтранс: водители сэкономили благодаря Восточному выезду из Уфы 9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи транспондеров на Восточном выезде из Уфы с декабря 2024 года суммарно сэкономили уже более девяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

С момента запуска отдельных скоростных полос для автомобилей с транспондерами, реализованного в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», специалисты зафиксировали свыше 470 тысяч проездов с бесконтактной оплатой. По данным чиновников, ежедневно услугой пользуются около 800 водителей, что на 40% больше, чем в начале 2025 года.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова заявила, что водители оценили удобство использования транспондеров при движении по Восточному выезду. По ее словам, это позволяет проезжать через пункт взимания платы без остановки и экономить 20 рублей с каждой поездки независимо от типа и категории транспортного средства.

Как отметили в министерстве, благодаря Восточному выезду удалось разгрузить основные транспортные артерии Уфы. Новая дорога обеспечивает не только комфортный проезд, но и сокращает время в пути, а также экономит топливо. Основными пользователями дороги стали жители новых районов Зауфимья.

