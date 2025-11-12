Исчисляется миллионами: власти рассказали, какой выгодой обернулись для водителей поездки по Восточному выезду из Уфы

С момента запуска отдельных скоростных полос для автомобилей с транспондерами, реализованного в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», специалисты зафиксировали свыше 470 тысяч проездов с бесконтактной оплатой. По данным чиновников, ежедневно услугой пользуются около 800 водителей, что на 40% больше, чем в начале 2025 года.