В городе Суровикино Волгоградской области благоустроили пешеходную зону

Пешеходную зону благоустроили на улице Орджоникидзе в городе Суровикино Волгоградской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства региона.
На объекте специалисты сделали асфальтированные дорожки, съезды и парковочные карманы, установили малые архитектурные формы и высадили деревья и кустарники. Также появились дорожные знаки и пешеходное ограждение, на проезжей части нанесли разметку. Кроме того, там обустроили продольные водоотводные, нагорные каналы и декоративный мостик, дополнительно высадили кусты можжевельника.
Созданные условия городской среды обеспечивают местным жителям комфортный подход к зданиям ДОСААФ, агропромышленному колледжу, стоматологической поликлинике, торговым объектам. Также пешеходная зона станет связующей с конноспортивной школой им. генерала Я. П. Бакланова. В следующем году работы по благоустройству улицы Орджоникидзе продолжатся на другом участке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.