Участники проекта «ТопБЛОГ» посетят Пермский край

Гостями Пермского края станут участники проекта «ТопБЛОГ», который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». Поездка состоится с 5 по 8 декабря, сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
Блогеры смогут пройтись вдоль живописной Камы, посетить театры, заглянуть в арт-пространства и гастрономические точки, где встречаются традиции и творчество. Для многих из них это путешествие станет не просто знакомством с регионом, а настоящим вдохновением для создания контента — текстов, фото и видео, которые помогут взглянуть на Пермь свежим взглядом. Чтобы попасть в число участников, необходимо выполнить творческое задание до 17 ноября по ссылке.
«Блог-туры — один из самых ярких форматов нашего проекта. Это путешествия, где рождаются идеи, смыслы и дружба. Когда блогеры видят страну своими глазами, через их контент миллионы людей начинают смотреть на Россию по-новому — с интересом и любовью. Для нас важно не просто показать красивые места, а раскрыть характер региона, его людей и традиции. И Пермский край с его энергией, культурой и уральским колоритом — прекрасное место для такого путешествия», — отметила руководитель Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ирина Круглова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.