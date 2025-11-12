Актер Демчог предположил, что Купитман мог бы стать бизнесменом в продолжении «Интернов»

— Иногда мне звонят продюсеры сериала, и мы говорим о том, что хорошо бы его возродить: сделать наподобие «20 лет спустя». Возможно, это созреет, но не думаю, что удастся собрать на такую же большую дозу. Может быть, будет какой-то небольшой сезончик из 10−12 серий. Все стали очень распальцованные и масштабные. Куда ни посмотри — у всех свои судьбы, и думаю, что эта история выйдет очень дорогостоящей для продюсеров. Но было бы круто представить, в кого выросли все эти персонажи. У Купитмана, несомненно, была бы своя частная клиника. Он весь в золоте — такой держатель целого пула клиник.