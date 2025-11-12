Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли проект бюджета в первом чтении

Министр финансов Приангарья Екатерина Багайникова рассказала депутатам об основных параметрах главного финансового документа региона. Было отмечено, что бюджет на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годов сохраняет направленность на исполнение социальных обязательств и реализацию национальных проектов. В целом планируется, что в следующем году в областную казну поступит 275 миллиардов рублей из различных источников. При это потратить придется не менее 300 миллиардов, так что дефицит составит около 25 миллиардов рублей.