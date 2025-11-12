Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли проект бюджета в первом чтении

Одним из основных вопросов состоявшейся 12 ноября очередной сессии Законодательного Собрания иркутской области был проект регионального бюджета на ближайшие три года.
Министр финансов Приангарья Екатерина Багайникова рассказала депутатам об основных параметрах главного финансового документа региона. Было отмечено, что бюджет на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годов сохраняет направленность на исполнение социальных обязательств и реализацию национальных проектов. В целом планируется, что в следующем году в областную казну поступит 275 миллиардов рублей из различных источников. При это потратить придется не менее 300 миллиардов, так что дефицит составит около 25 миллиардов рублей.
Депутаты высказали целый ряд предложений, которые необходимо учесть при распределении расходов. В том числе — поддержка сельского хозяйства, инициативных проектов, направленных на благоустройство, строительство и ремонт соцучреждений и другие. Председатель Заксобрания подчеркнул, что пока проект бюджета лишь принимается за основу и в дальнейшем еще предстоит его тщательная проработка. Предложения будут приниматься до 24 ноября.