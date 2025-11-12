Ричмонд
В Воронежской области опровергли фейк о смертельном вирусе

«Тихий душитель» оказался обычной сезонной инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

11 ноября телеграм-канал «Война с фейками. Воронеж» опроверг информацию о появлении в России нового опасного вируса. Сообщения об этом ранее появились в ряде СМИ.

Авторы публикаций утверждали, что «тихий душитель» захватывает страну и превращает обычную простуду в смертельную угрозу. На деле речь шла о давно известном респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который журналисты выдали за новинку.

Профессор Первого московского медуниверситета им. И. М. Сеченова и эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин в беседе с репортерами лишь перечислил симптомы РСВ, но не называл его новым. Авторы издания исказили цитаты.

По данным канала, в Роспотребнадзоре подтвердили, что респираторно-синцитиальный вирус- сезонный возбудитель ОРВИ, известный десятилетиями. Подъемы заболеваемости случаются ежегодно и не свидетельствуют о мутации или появлении нового патогена.

Профилактика простая: избегать скоплений людей, мыть и обрабатывать руки, проветривать помещения.