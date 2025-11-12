Зоны продажи алкоголя в Петербурге приведут к единому стандарту

Законодательное собрание Петербурга выступило с инициативой, которая позволит городам федерального значения самостоятельно определять границы прилегающих территорий, где запрещена продажа алкоголя. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении петербургскими депутатами.
Инициатива предполагает внесение изменений в федеральное законодательство о регулировании оборота алкогольной продукции. Как пояснил депутат Денис Четырбок, сейчас установление границ запретных территорий относится к полномочиям местного самоуправления, что приводит к разному регулированию в разных муниципалитетах одного города.
— На практике это приводит к тому, что на одной улице могут действовать разные радиусы. За примерами далеко ходить не надо — это Литейный проспект, Лиговский проспект, ряд других улиц, — отметил Четырбок. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения позволят установить единый подход для всего города.
Депутат Марина Шишкина уточнила, будет ли введен единый стандарт для всех территорий. В ответ Четырбок пояснил, что подход может быть дифференцированным в зависимости от типа муниципального образования — в центральных районах с плотной застройкой и на окраинах могут применяться разные критерии.
Законопроект направят в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения. Представлять интересы Петербурга будет депутат Денис Четырбок.