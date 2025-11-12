Центр «Русичи» в Подмосковье начал обучать школьников пилотированию дронов

Военно-патриотический центр «Русичи» в подмосковном Орехово-Зуеве после модернизации предлагает школьникам обучиться пилотированию квадрокоптеров, сообщили в пресс-службе администрации округа. Такие навыки учащиеся будут осваивать в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
В центре «Русичи» школьников готовят как гражданских пилотов дронов, так и как будущих военных специалистов. Дроны используются не только в военной сфере, но и в сельском хозяйстве, ландшафтной съемке, поисково-спасательных операциях и других областях. Обучение проходит в помещениях и на открытом воздухе под руководством опытных наставников, в том числе участников СВО.
«Ребята учатся не только пилотированию, но и изучают программирование полетных миссий и автопилотов, учатся паять и проектировать микросхемы для дронов. Это современное осмысление советской школы юных техников, но в реалиях XXI века. После переформатирования военно-патриотического центра интерес у школьников к нему заметно вырос», — отметил депутат Государственной Думы Геннадий Панин.
В центре также проходят тренировки по армейскому рукопашному бою, тактическая и начальная военная подготовка, курсы первой доврачебной помощи.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.