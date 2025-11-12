Центр «Русичи» в Подмосковье начал обучать школьников пилотированию дронов

В центре «Русичи» школьников готовят как гражданских пилотов дронов, так и как будущих военных специалистов. Дроны используются не только в военной сфере, но и в сельском хозяйстве, ландшафтной съемке, поисково-спасательных операциях и других областях. Обучение проходит в помещениях и на открытом воздухе под руководством опытных наставников, в том числе участников СВО.