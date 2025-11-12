Мэрия Уфы сообщила о планах завершения работ на улице Пугачева

В Уфе продолжаются работы по обустройству улицы Пугачева, движение по которой открылось двое суток назад. Начальник управления по строительству и ремонту дорог городской администрации Константин Паппе сообщил, что в текущем году планируется уложить верхний слой асфальтового покрытия на участке от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков длиной 1,5 километра.
В настоящее время движение на этом отрезке осуществляется по двум полосам. Ожидается, что в течение 9−10 дней работы будут завершены, и участок станет четырехполосным. Регулирование движения светофорами на данном участке обеспечивает муниципальное предприятие «Уфагорсвет».
Мэр города Ратмир Мавлиев обратил внимание на поступление обращений от жителей, касающихся улицы Пугачева, и подчеркнул необходимость оперативного реагирования на них.
