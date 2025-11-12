В Ярославской области стартовал международный музыкальный фестиваль

Международный «Коган-фестиваль» в 12-й раз объединил в Ярославской области лучших музыкантов страны и юные таланты в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Концерты проходят в Волковском театре и Ярославской государственной филармонии с 11 по 15 ноября, сообщили в региональном министерстве культуры.
Впервые «Коган-фестиваль» прошел в Ярославской области в 2014 году и был посвящен 90-летию выдающегося скрипача Леонида Когана. В этом году организован традиционный конкурс молодых скрипачей «Коган-фест», за победу в котором борются 45 исполнителей из России и Белоруссии. Они выступают на разных площадках в округах региона.
«“Коган-фестиваль” дает возможность сохранять классическое наследие и открывать новые имена. Важно, что это еще и значимые проекты для развития культуры. При поддержке соорганизатора фестиваля — Благотворительного фонда В. В. Терешковой — в марте этого года в Ярославле открылась первая в России школа скрипичного мастерства. И сегодня скрипичный мастер Андрей Шюдтц представил публике первый инструмент, созданный его учениками, — скрипку “Ярослав Мудрый”», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
Открылся фестиваль в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Г. Волкова. На этой же площадке 15 ноября состоится гала-концерт. Зрителей ждет выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны под руководством Сергея Дурыгина. Солисты — заслуженные артисты России и лауреаты международных конкурсов.
В программе «Коган-фестиваля» — произведения Паганини, Чайковского, Мендельсона, Вивальди. Важным событием станет подписание соглашения с Московской консерваторией имени Чайковского. Молодые люди смогут посетить концерты по «Пушкинской карте» за счет государства. Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.