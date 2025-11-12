В Ярославской области стартовал международный музыкальный фестиваль

«“Коган-фестиваль” дает возможность сохранять классическое наследие и открывать новые имена. Важно, что это еще и значимые проекты для развития культуры. При поддержке соорганизатора фестиваля — Благотворительного фонда В. В. Терешковой — в марте этого года в Ярославле открылась первая в России школа скрипичного мастерства. И сегодня скрипичный мастер Андрей Шюдтц представил публике первый инструмент, созданный его учениками, — скрипку “Ярослав Мудрый”», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.