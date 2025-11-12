Чемпион Паралимпиады даст мастер-класс в Омске на Кубке мужества

«Кубок мужества» это специализированные комплексные соревнования для ветеранов боевых действий. В их программе — виды спорта, адаптированные для участия героев боевых действий. Команды из разных регионов будут состязаться в парабоксе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, спортивном метании ножей, фехтовании на колясках и гиревом спорте. Последние два вида пройдут в фестивальном формате, и принять в них участие смогут все желающие. Здесь запланированы и мастер-классы. Так, занятия по парафехтованию проведет двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию на колясках Александр Кузюков. Вместе с членами команды нашего региона по этому виду спорта он покажет азы фехтования", — сообщили также в ведомстве.