Чемпион Паралимпиады даст мастер-класс в Омске на Кубке мужества

18−19 ноября в Омском велотреке состоится крупный спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества». Инициатором его проведения в Омске выступил губернатор Виталий Хоценко, уточнила пресс-служба областного минспорта.
«Кубок мужества» это специализированные комплексные соревнования для ветеранов боевых действий. В их программе — виды спорта, адаптированные для участия героев боевых действий. Команды из разных регионов будут состязаться в парабоксе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, спортивном метании ножей, фехтовании на колясках и гиревом спорте. Последние два вида пройдут в фестивальном формате, и принять в них участие смогут все желающие. Здесь запланированы и мастер-классы. Так, занятия по парафехтованию проведет двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию на колясках Александр Кузюков. Вместе с членами команды нашего региона по этому виду спорта он покажет азы фехтования", — сообщили также в ведомстве.
В программе Кубка мужества запланирован и элемент просветительства. Состоится встреча с лектором общества «Знание», военкором, корреспондентом службы информации канала «НТВ» Алексеем Ивлиевым. Он неоднократно бывал в зоне проведения СВО и получил там же ранение.
«Кубок мужества» состоится во второй раз. Первый ранее провели в подмосковном Серпухове. Событие организовано при поддержке минспорта России, минспорта нашего региона и Ассоциации ветеранов СВО.
